Reggio Calabria: per la Festa della Liberazione installata la nuova “panchina parlante” dedicata a Gramsci [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

25 Aprile 2021 14:34

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ha presentato questa mattina una “panchina parlante” bianca: le foto e le interviste dell’iniziativa

Diverse iniziative sono state organizzate questa mattina 25 aprile sulla riva calabrese dello Stretto in memoria del 76° anniversario della Liberazione. Come negli ultimi anni, l’Anpi provinciale di Reggio Calabria ha organizzato alcuni eventi in stretta sinergia con la Città metropolitana e il Comune. Alle 10, a cura dell’Amministrazione comunale, sul marciapiede di via Aschenez attiguo al Castello aragonese è stata installata una “panchina parlante” bianca, dedicata ai valori della Resistenza, con la riproduzione di una celebre frase di Antonio Gramsci, si affiancherà alla panchina rossa contro la violenza sulle donne.

“Le donne e gli uomini hanno lottato insieme per i propri diritti e per liberare l’Italia”, ha affermato Stefania Polimeni (Responsabile UDI Reggio Calabria) ai nostri microfoni. “Anche oggi si deve combattere insieme per la lotta alle diseguaglianze che subiscono le donne perché da qui passa anche la lotta alla violenza, fisica o non fisica. Dobbiamo riappropriarci di un modo di vedere libero tra i sessi”, ha affermato. “Abbiamo ritenuto opportuno collocare questa panchina per il significato che vogliamo trasmettere, nel contrasto alla violenza sulla donne e sui valori della Resistenza. Le famiglie, le scuole e le agenzie educative si facciano promotori di questi valori”, ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità, Giuggi Palmenta. Di seguito il VIDEO delle interviste.