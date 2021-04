Reggina, Novellino confessa: “La mia esperienza a Reggio? Situazioni negative, diciamo che è stata colpa mia…”

26 Aprile 2021 11:17

L’ex allenatore della Reggina Walter Novellino parla della sua vecchia esperienza in amaranto, che secondo le aspettative sarebbe dovuta durare molto di più

A distanza di circa 10 anni, Walter Novellino torna a parlare della sua vecchia, breve ma intensa esperienza alla Reggina. Lui che, la settimana scorsa, è stato vicino al ritorno in Calabria, sponda Cosenza. L’allenatore, in un’intervista alla Gazzetta del Sud, ha parlato della squadra dello Stretto del presente, dispensando complimenti per Baroni, Taibi e Menez, ma anche di quella avventura che – secondo le aspettative – sarebbe dovuta durare molto di più.

“Cosa è successo nel 2009/2010? Mi dispiace tantissimo per quella stagione. Mi creda, più che per l’esonero mi dispiace per il presidente Foti, un grande uomo di calcio che avrebbe meritato ben altri risultati. Ci sono state delle situazioni negative e particolari, ma preferisco non dire altro. Mettiamola così dai, diciamo che è stata colpa mia…”

Sulla Reggina attuale, invece, Novellino afferma: “Sorpreso dalla scalata? Direi di no, perché l’ho sempre ritenuta un’ottima squadra. Bisogna fare i più sinceri complimenti a Baroni, il quale ha rigenerato il gruppo e svolto un lavoro eccezionale. Allo stesso tempo è sotto gli occhi di tutti il lavoro che sta facendo Taibi: ho avuto il piacere di vedere Massimo all’opera come dirigente, quando sfiorammo la Serie A col Modena, e dunque posso affermare che si tratta di uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Gli amaranto hanno tutte le carte in regola per centrare i play off e per giocarsela con chiunque. Menez? Il suo percorso è stato condizionato dagli infortuni. E’ un campione, ma la serie B può rivelarsi difficile anche per un giocatore come lui. Se starà bene sarà l’arma in più della Reggina in ottica play off”.