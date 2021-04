Nove anni fa la scomparsa di Piermario Morosini, il ricordo della Reggina: “Un bacio al cielo”

14 Aprile 2021 15:10

Nove anni fa moriva Piermario Morosini, all’Adriatico di Pescara durante il match di Serie B contro il Livorno, di cui era calciatore. Il centrocampista nato a Bergamo ha anche militato alla Reggina, nella stagione 2009-2010, collezionando 17 presenze. Il club amaranto, tramite i propri canali social, ha ricordato il calciatore. Questo il messaggio integrale.

“Ricordiamo bene quel giorno.

Il luogo in cui ci trovassimo. Cosa stessimo facendo.

Per chi come noi ha vissuto la tua quotidianità, rimane il ricordo di una persona solare, disponibile, generosa.

Un bacio al cielo.

#PerSempreMoro”