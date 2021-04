Nicolas Viola protagonista in Genoa-Benevento: gol e assist per l’ex Reggina nell’accesa sfida salvezza

21 Aprile 2021 23:17

Prova straordinara per Nicolas Viola in Genoa-Benevento: il centrocampista ex Reggina segna un gol e serve un assist nell’accesa sfida salvezza

Dopo l’ottima gara giocata contro la Lazio, Nicolas Viola si ripete anche contro il Genoa. L’ex calciatore della Reggina incanta nella sfida del Marassi che metteva in palio punti importantissimi in ottica salvezza. Il capitano de Benevento non ha tradito le attese siglando il gol del vantaggio e servendo l’assist per il gol di Gianluca Lapadula. Due marcature che però hanno portato in dote un solo punto: la formazione campana si è trovata davanti un super Goran Pandev, autore di una doppietta che ha cristallizzato il risultato finale sul 2-2. Un punto per parte, forse poco utile ad entrambe le squadre in ottica salvezza, visto il successo del Cagliari, ma sempre meglio che restare a mani vuote.