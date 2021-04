19 Aprile 2021 10:19

Neve in Calabria: rinviata la chiusura al traffico del viadotto Gangarello di 48 ore a causa del maltempo

A causa delle condizioni meteoreologiche avverse, la chiusura al traffico del viadotto Gangarello sulla SS107- prevista per oggi – è rinviata di 48 ore. Il personale e i mezzi spazzaneve e spargisale dell’anas sono a lavoro da questa mattina per garantire la transitabilità in piena sicurezza.