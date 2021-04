Nasce il primo Campus Medico Europeo in collaborazione con autorevoli Università: una anche a Reggio Calabria

2 Aprile 2021 15:02

Campus Medico Europeo, il dott. Raffaele Nucera: “puntiamo entro l’anno accademico 2021-2022 di avere attive 30 sedi in tutta Italia. Le iscrizioni saranno valide dal 1 maggio 15 settembre”

Nasce il primo Campus Medico Europeo che stipulando accordi di collaborazione con autorevoli Università in Europa (Austria, Francia, Germania, Italia, Moldavia, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ucraina, Ungheria), America Nord (Canada, USA), Asia (Taiwan) e in Africa (Egitto) offre il servizio di assistenza e tutoraggio ai Percorsi di Laurea del campo medico erogati da prestigiose Università Europee e Extra-Europee. Per chi sogna di indossare il Camice, da oggi può scegliere di affidarsi al CME che con i suoi Tutor assisterà lo studente nell’iter Burocratico, Logistico e Didattico per l’intera durata del Percorso di Studi.

Le facoltà del CME sono:

Medicina

Odontoiatria

Igiene Dentale

Fisioterapia

Scienze Infermieristiche

Tecn. Radiologo

Ostetricia

Il dott. Raffaele Nucera conferma l’importanza del CME a fianco dei numerosi Studenti che annualmente decidono di intraprendere dei percorsi di studio fuori del territorio Italiano, sollevandoli da tutti gli iter burocratici per poter accedere ai percorsi universitari esteri. “Il Campus si occupa di collaborare con importanti Università europee ed extra europee che erogano diversi corsi di studio – ha affermato il dott. Nucera ai microfoni di StrettoWeb – . La funzione è interfacciarsi tra le università e lo studente che intraprendere vuole intraprendere un percorso all’esterno. Ci occupiamo della parte burocratica, dell’assistenza didattica, formazione per i test d’ingresso nella lingua del Paese in cui l’utente desidera studiare. Il Campus farà quindi anche la parte preliminare all’iscrizione di questi percorsi universitari”.

La sede fisica del Campus Medico Europeo è a Bucarest, ma il centro possiede rapporti di collaborazione con più Università anche in Italia. Uno di questi si trova a Reggio Calabria, ed è la Diamante University School & Business. “Puntiamo entro l’anno accademico 2021-2022 di avere attive 30 sedi in tutta Italia. Le iscrizioni saranno valide dal 1 maggio 15 settembre”, conclude Nucera. Per maggiori info è possibile inviare una mail a campusmedicoeuropeo@gmail.com.