Il Crotone rimonta 3 volte, ma Simy e Messias non bastano: l’ex Reggina Di Lorenzo fa felice il Napoli

3 Aprile 2021 16:56

Napoli-Crotone termina 4-3: la doppietta di Simy e il gol di Messias illudono i calabresi, l’ex Reggina Di Lorenzo firma il gol decisivo per i partenopei

Un Crotone tutto cuore e grinta che rimonta 3 gol, ma poi è costretto ad arrendersi di fronte alla maggior qualità del Napoli. Si può riassumere brevemente così la sfida valida per la 29ª giornata di Serie A andata in scena nel pomeriggio odierno al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Per i partenopei 3 punti importantissimi nella rincorsa alla zona Champions League, in particolare dop il passo falso del Milan fermato 1-1 dalla Sampdoria nel lunch match. Napoli che fa la partita, si scatena con la sua straordinaria qualità offensiva ma soffre anche dietro. A grandi linee lo stesso si può dire del Crotone.

I partenopei macinano gioco con un Insigne ispiratissimo: suo il gol che sblocca la gara, al quale poco dopo fa seguito l’assist al volo per Osimhen che deve solo appoggiare in porta. Il Crotone accorcia le distanze con il solito Simy, prima che una punizione strepitosa di Mertens porti nuovamente avanti di due lunghezze i ragazzi di Gattuso. Il Crotone non si disunisce, anzi aumenta la propria produzione offensiva. Simy timbra ancora il cartellino e arriva a quota 15 in stagione, servito splendidamente da Messias che poco dopo si mette in proprio per il gol del 3-3. I calabresi sembrano addirittura in grado di poter fare il colpaccio, ma un diagonale dell’ex Reggina Di Lorenzo spegne le speranze dei ragazzi di Serse Cosmi e regala il 4-3 conclusivo al Napoli.

Risultati Serie A 29ª giornata:



Ore 12:30

Milan- Sampdoria 1-1 (57′ Quagliarella, 87′ Hauge)



Ore 15:00

Atalanta-Udinese 3-2 (19′, 43′ Muriel, 45′ Pereyra, 61′ Zapata, 71′ Stryger Larsen)

Benevento-Parma 1-1 (23′ Glik, 55′ Kurtic, 67′ Ionita, 88′ Man)

Cagliari-Verona 0-1 (54′ Barak, 90’+9 Lasagna)

Genoa-Fiorentina 1-1 (13′ Destro, 23′ Vlahovic)

Lazio-Spezia 2-1 (56′ Lazzari, 73′ Verde, 89′ rig. Caicedo)

Napoli-Crotone 4-3 (19′ Insigne, 22′ Osimhen, 25′ 48′ Simy, 34′ Mertens, 59′ Messias, 72′ Di Lorenzo)

Sassuolo-Roma 1-2 (26′ rig. Pellegrini, 57′ Traore, 69′ Bruno Peres, 86′ Raspadori)

Ore 18:00

Torino-Juventus

Ore 20:45

Bologna-Inter

Classifica Serie A