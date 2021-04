MSC Splendida ancora ferma a Lazzaro in attesa del via libera per l’attracco nel Porto di Messina [GALLERY]

16 Aprile 2021 21:15

Da questa mattina la nave da crociera MSC Splendida è ormeggiata davanti alla costa di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. La nave sta aspettando il via libera per entrare nel porto di Messina, le immagini

Nella mattinata di oggi Venerdì 16 aprile verso le ore 8 in prossimità del Promontorio di Capo d’Armi (Leucopetra promontorium) gli abitanti di Lazzaro (Reggio Calabria) con loro grande sorpresa hanno visto ferma non molto lontano dalla riva una grande nave da crociera. Più la nave stava ferma piò cresceva la curiosità di sapere il motivo di tanta sosta. Come abbiamo già spiegato in un precedente articolo, la nave è in attesa di autorizzazione per attraccare al porto di Messina. Intanto si è fatto sera e sotto un cielo meraviglioso e la luce lunare che splende sulla riva e sulle acque del mar Jonio, a Lazzaro, è ancora ferma, ora però con le luci accese, la meravigliosa nave da crociera “MSC Splendida”.