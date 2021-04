19 Aprile 2021 18:12

Motta San Giovanni, attivato il servizio di supporto per la prenotazione dei vaccini anti-covid 19. Ecco gli aggiornamenti sui contagi nella cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria

I soggetti anziani che hanno difficoltà a prenotarsi per il vaccino mediante la piattaforma online, possono recarsi presso gli uffici comunali del comune di Motta San Giovanni dove riceveranno supporto. Il servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid-19, è operativo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30. È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria/codice fiscale, numero di cellulare e indirizzo mail da fornire all’operatore al fine di poter procedere con la registrazione sul portale. Il servizio di prenotazione è subordinato alla disponibilità di posti prenotabili sul portale dedicato. Per chi volesse prenotarsi direttamente sulla piattaforma predisposta dal Ministero della Salute può utilizzare il seguente link:

https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ c=prenotazionevaccino&cver=1&e=vaccine&man=&t=https%3A%2F%2Fprenotazioni.vaccinicovid.gov.it%2Fcit%2Findex.html&ver=v3-java-3.6.1. Su tutto il territorio comunale di Motta San Giovanni risultano positivi al Coronavirus 6 soggetti (dati aggiornati ore 17 del 19 aprile). Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento.