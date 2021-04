MotoGp, Quartararo trionfa a Portimao: Marquez torna e chiude 7°, caduta per Valentino Rossi

18 Aprile 2021 14:50

Quartararo trionfa nella gara di MotoGp a Portimao: il francese precede Bagnaia e Mir. Marc Marquez chiude 7° al rientro, male Valentino Rossi

Pomeriggio di grandi emozioni su due ruote, la MotoGp fa tappa in Portogallo per la gara di Portimao. In griglia, al terzo posto, torna finalmente il numero 93. Dopo un anno di stop forzato a causa di un brutto infortunio alla spalla, Marc Marquez torna sulla sua Honda dando un netto segnale nelle prove libere: il cannibale spagnolo è tornato. Al netto di una condizione fisica ampiamente lontana dal top, lo spagnolo si prende un buon 7° posto e i primi punti della sua stagione, arrivati dopo aver saltato i Gp del Qatar e di Doha.

Una gara, quella dell’Autodromo Internacional do Algarve costellata di cadute. Il primo a finire a terra è Jack Miller, ancora non pienamente in sintonia con la sua Ducati. Poi tocca a Valentino Rossi che prosegue il suo inizio di stagione horror in Petronas. Lo seguono due nomi importanti per le posizioni di vertice: Alex Rins e Johan Zarco. Ne approfitta Fabio Quartararo che una volta messa al sicuro la prima posizione, chiude in totale tranquillità la gara sul circuito portoghese. Alle sue spalle l’ottimo Pecco Begnaia su Ducati che precede il campione in carica, Joan Mir. Gara anonima per Maverick Vinales, 11°.

MotoGp, la top 10 del Gp di Portogallo: