E’ morto il fondatore della Brasilena, Salvatore Cristofaro: il cordoglio di Confindustria Catanzaro

16 Aprile 2021 13:49

Confindustria Catanzaro: “profondo cordoglio per la scomparsa del Comm. Salvatore Cristofaro, straordinaria figura dell’imprenditoria calabrese, stimato per le notevoli qualità umane”

Il Presidente Aldo Ferrara, il Direttore Dario Lamanna e gli Organismi Direttivi di Confindustria Catanzaro esprimono “profondo cordoglio per la scomparsa del Comm. Salvatore Cristofaro, straordinaria figura dell’imprenditoria calabrese, stimato per le notevoli qualità umane, che ha saputo seguire con intelligenza e passione le significative trasformazioni economiche e produttive del nostro territorio, segnandone, con la sua lungimiranza, la storia. Gli imprenditori tutti si associano al dolore del Collega Cesare per la perdita del padre, imprenditore coraggioso, illuminato, che con la sua perseveranza ha valorizzato l’azienda di famiglia, raggiungendo importanti traguardi e diffondendo un’immagine positiva della regione Calabria”.