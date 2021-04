La musica italiana piange la morte di Milva, la ‘Pantera di Goro’ recordwoman di Sanremo: era malata da tempo

24 Aprile 2021 12:06

Morta a 81 anni la cantante Milva, ‘La Rossa’ della musica italiana: il record a Sanremo, il successo internazionale e la malattia

La musica italiana piange una delle sue interpeti più importanti. Come confermato dalla figlia Martina Corgnati all’Ansa, nella giornata di ieri è scomparsa Ilvia Maria Biolcati, per tutti Milva. La celebre cantante si è spenta a 81 anni nella sua casa di Milano, nella quale viveva insieme alla segretaria Edith e alla figlia Martina, a causa di una malattia delle quale soffriva da tempo. Soprannominata ‘La Rossa‘, per via dei suoi lunghi capelli fiammanti (Enzo Jannacci le scrisse una canzone con questo titolo), Milva ha realizzato più di 60 album nella sua straordinaria carriera. Nata il 17 luglio 1939 a Goro, Emilia Romagna, la cantante detiene il record di presenze a Sanremo, ben 15, insieme ad altri grandi nomi della canzone italiana come Peppino Di Capri, Toto Cotugno e Al Bano Carrisi.

Nel 2010, dopo la pubblicazione dell’album ‘Non conosco nessun Patrizio’, scritto e prodotto da Franco Battiato (il terzo dopo ‘Milva e dintorni’ del 1982 e ‘Svegliando l’amante che dorme’ nel 1989), Milva ha deciso di dire addio alle scene dopo oltre 50 anni di performance in giro per il mondo. La ‘Pantera di Goro‘ è passata dalla canzone popolare al teatro di Giorgio Strelher, dalla musica di Franco Battiato a quella di Ennio Morricone e Asto Piazzolla, collaborando anche con importanti compositori esteri. Il suo grande talento le ha permesso di ricevere importanti onorificenze dalla Repubblica Italiana e da quelle di Francia e Germania.

Aveva ricevuto il vaccino contro il Covid e sui social aveva invitato i suoi follower a non aver paura di sottoporsi alla vaccinazione con un messaggio: “Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus“.

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, l’ha ricordata con un messaggio: “Milva è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni. Una grande italiana, un’artista che, partita dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali, rendendo globale il suo successo e portando alto il nome del suo Paese. Addio alla pantera di Goro”.