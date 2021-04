Morte Augusta Turiaco a Messina, l’esposto del legale della famiglia: “immediata sospensione del vaccino AstraZeneca ai minori di 60 anni”

6 Aprile 2021 15:35

L’esposto dell’avvocato della famiglia di Augusta Turiaco “non costituisce un attacco alla campagna vaccinale, ritenuta necessaria e indispensabile, ma rappresenta un segnale di allarme, una richiesta di indagini, di verità in un momento di grande apprensione e confusione sociale”

La morte dell’insegnante Augusta Turiaco (55 anni) ha scosso i cittadini di Messina e su cui adesso si sta indagando. “Disporre l’immediata sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i soggetti con età inferiore a 60 anni nel pieno rispetto della campagna vaccinale”, è questa la richiesta, presentata in un esposto alla Procura di Messina, all’Ema, all’Aifa e al ministero della Salute dai genitori della professoressa, alla quale era stata somministrata una dose del vaccino AstraZeneca, morta dopo una settimana di coma farmacologico al Policlinico Martino. Nel documento si sottolinea che l’esposto “non costituisce un attacco alla campagna vaccinale, ritenuta necessaria e indispensabile, ma rappresenta un segnale di allarme, una richiesta di indagini, di chiarimenti e di approfondimenti, di verità in un momento di grande apprensione e confusione sociale”.

Nella richiesta si rileva che, secondo i consulenti tecnici di parte, “è possibile confermare l’ipotesi diagnostica che esclude preesistenti patologie che possano aver avuto un ruolo significativo nel determinismo della trombosi polidistrettuale”. Dall’autopsia è emerso, si cita nell’esposto, che la professoressa “ha riportato trombocitopenia, trombosi della vena porta, trombosi della giugulare, trombosi della vena cava inferiore, alla mesenterica, embolia polmonare e trombosi del seno venoso cerebrale con successiva emorragia cerebrale”. I periti di parte, inoltre, sottolineano “la strettissima correlazione temporale con l’inoculazione del vaccino” e “l’evento infausto della prof. Turiaco, così come quelli di tutti gli altri eventi letali” registrati in casi simili. E questo, assieme a decisioni già adottate in tal senso da altri Paesi, osserva l’avvocato Daniela Agnelo, “impone l’emissione di un provvedimento immediato finalizzato a scongiurare ulteriori effetti devastanti sui soggetti al di sotto dei 60 anni di età”.