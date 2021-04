Mondiali Qatar 2022, la Rai si assicura i diritti tv in esclusiva: tutte le 64 partite trasmesse in diretta

9 Aprile 2021 17:23

Mondiali Qatar 2022, la Rai si è aggiudicata i diritti tv in esclusiva per trasmettere tutte le 64 partite della prossima Coppa del Mondo

I Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi dalla Rai. La televisione di stato si è assicurata i diritti in esclusiva della prossima competizione che mette in palio la mitica Coppa del Mondo, ad annunciarlo è stata la FIFA. Rai ha ottenuto i diritti audiovisivi per più piattaforme (tv, radio, canali digitali) e trasmetterà non soltanto le 64 partite del torneo in diretta, ma proporrà anche una programmazione molto più ampia comprendente momenti salienti, approfondimenti, reportage e interviste. Rai 1 trasmetterà 28 partite, tra le quali quella di apertura, le due semifinali e la finalissima.