Milazzo: Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, interrogazione del consigliere Foti

18 Aprile 2021 20:10

Milazzo: presentate dal consigliere Antonio Foti due interrogazioni riguardanti il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e il Piano Strategico Triennale

Presentate dal consigliere Antonio Foti due interrogazioni riguardanti il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e il Piano Strategico Triennale. Per quanto riguarda il PUMS Foti chiede al sindaco di conoscere quali proposte, idee e progettualità ha avanzato il Comune di Milazzo nella stesura del primo rapporto sul Piano di Mobilità “considerato che il nostro Ente non ha preso parte al Workshop dei Comuni della Città Metropolitana organizzato il 26 marzo”. Stesso approccio sul Piano Strategico Triennale dell’Area Metropolitana di Messina e in particolare se il Comune di Milazzo ha preso parte alla riunione del 1 aprile 2021 e, in caso affermativo, quali sono stati i contenuti e i termini della discussione e del confronto su questo tema. In entrambe le interrogazioni il consigliere chiede di conoscere “se è intendimento dell’Amministrazione procedere ad un coinvolgimento delle forze politiche, delle realtà attive e dei Comuni limitrofi del nostro comprensorio finalizzato a formulare specifiche proposte su entrambe le questioni da trasmette alla Città Metropolitana di Messina. Il PUMS e il Piano Strategico Triennale rappresentano due questioni cruciali per la crescita e lo sviluppo della nostra Città e del comprensorio tutto”.