26 Aprile 2021 21:21

Inizia bene la settimana per Milazzo sul fronte Covid. I dati comunicati questa mattina dall’Asp al sindaco di Milazzo indicano infatti 107 positivi, undici in meno rispetto alla giornata di domenica. Un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente calato dopo aver superato i 150 contagi.