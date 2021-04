15 Aprile 2021 23:11

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Sono amico di Oscar Camps”, il fondatore di Open Arms, “da tempo, l’ho invitato in università a Parigi a fare lezione ai miei studenti ed è stato un momento straordinario, perchè hanno visto uno che ha rischiato anche un po’ di se stesso, della sua vita, per salvare vite umane. Non lo ricevo solo io, normalmente quando viene a Roma va dal Papa”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Piazza pulita’ su La7.