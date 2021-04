Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +24°C in Calabria e Sicilia

12 Aprile 2021 21:10

Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +24°C in Calabria e Sicilia, +18°C a Napoli, +16°C a Roma e Torino

E’ stata una giornata tipicamente primaverile in Calabria e Sicilia con temperature che, in alcuni punti, hanno raggiunto anche i +24° C. Mentre piogge, temporali e anche locali nubifragi hanno interessato nelle ultime ore molte regioni settentrionali, ma di più la Liguria e l’alta Toscana.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 12 aprile 2021, in alcune località italiane: