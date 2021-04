24 Aprile 2021 20:06

Le Previsioni Meteo per il 25 Aprile: sarà una festa di Liberazione all’insegna del caldo e del bel tempo in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina

Dopo due giorni di maltempo e piogge battente, in riva allo Stretto, in concomitanza con la Festa di Liberazione, tornano il sole ed il bel tempo. Sarà, quindi, una domenica 25 Aprile adatta ad ogni tipo di attività all’aperto, nel rispetto delle norme anti-Covid, con temperature che raggiungeranno i +23°-+24° a Reggio Calabria e Messina (non succedeva dallo scorso ottobre).