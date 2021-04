26 Aprile 2021 21:31

Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +28°C in Sicilia e +25°C in Calabria. Torna il bel tempo al Centro/Sud

E’ stato un Lunedì 26 Aprile caratterizzato dal bel tempo e dal sole in special modo al Centro/Sud con temperature che hanno toccato punte di +28°C in Sicilia e +25°C in Calabria. A Roma abbiamo avuto un picco di +23°C, mentre a Napoli di +22°C.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 26 aprile 2021, in alcune località italiane: