Messina, Siracusano: “senza Ponte sullo Stretto l’Alta Velocità al Sud non è realizzabile”

15 Aprile 2021 16:59

Il Ponte sullo Stretto “è un’opera totalmente Made in Italy” che secondo Matilde Siracusano porterebbe a Sicilia e Calabria tanti benefici

“No al Ponte sullo Stretto? No all’Alta Velocità al Sud”. Lo scrive sui social il deputato Matilde Siracusano. L’esponente messinese di Forza Italia sta dando battaglia in Parlamento per convincere il Governo ad inserire l’importante opera per Sicilia e Calabria all’interno del Recovery Plan. “L’alta velocità al Sud senza il Ponte sullo Stretto di Messina non è realizzabile! Un’opera totalmente MADE IN ITALY che garantirebbe nuovi posti di lavoro, un notevole risparmio sugli spostamenti per siciliani e calabresi, commercio e scambi più veloci. Ci sono grandi opportunità da cogliere nell’Italia che uscirà dalla pandemia: con la rinascita del Mezzogiorno si rilancia tutto il Paese!”, commenta Siracusano.