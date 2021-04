22 Aprile 2021 16:59

Messina, Siracusano: “l’unità di Forza Italia in Sicilia è un valore aggiunto per il nostro partito che nell’isola da anni ha i migliori risultati elettorali”

“L’unità di Forza Italia in Sicilia è un valore aggiunto per il nostro partito – che nell’isola da anni ha i migliori risultati elettorali – e ci permette di continuare a lavorare pancia a terra per recuperare ulteriormente peso elettorale e politico. È positivo l’appoggio pubblico manifestato dai nostri deputati e assessori regionali nei confronti del coordinatore Gianfranco Micciché, è importante remare tutti nella stessa direzione per raggiungere nuovi traguardi. In questo momento drammatico per il Paese e per la nostra regione – con le emergenze sanitaria ed economica da combattere – serve unità di intenti, condivisione, e gioco di squadra anche all’interno di un partito politico. Avanti così”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.