Messina, Siracusano (FI): “il 24 maggio alla Camera il pdl per stop alla baraccopoli”

28 Aprile 2021 16:41

Siracusano: “la conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati ha deciso quest’oggi che la mia proposta di legge per lo stop alle baraccopoli di Messina andrà in Aula a Montecitorio, per la discussione generale, nella giornata di lunedì 24 maggio”

“La conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati ha deciso quest’oggi che la mia proposta di legge per lo stop alle baraccopoli di Messina andrà in Aula a Montecitorio, per la discussione generale, nella giornata di lunedì 24 maggio. Finalmente il Parlamento potrà esaminare e auspicabilmente approvare in tempi rapidi un provvedimento atteso da anni. Il risanamento di una delle città più belle del Sud può divenire realtà, ci sono tutti i presupposti per un iter veloce e condiviso di questa importante pdl. A Messina 8mila cittadini, 2.500 famiglie, vivono ancora in una condizione di disagio socio-sanitario non accettabile. È compito della politica intervenire, farlo bene, e dare una prospettiva di speranza e di futuro. Spero davvero che anche grazie alla spinta positiva del governo Draghi, un esecutivo di unità nazionale, si possa arrivare presto a questo traguardo, al quale Forza Italia sta lavorando concretamente da inizio legislatura”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.