Messina: scuole Catalfamo e Mazzini Gallo, sopralluogo dell’Assessore Mondello

8 Aprile 2021 12:49

Messina: si è tenuto stamani un duplice sopralluogo presso le scuole Catalfamo e Mazzini Gallo da parte dell’Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello

Si è tenuto stamani un duplice sopralluogo presso le scuole Catalfamo e Mazzini Gallo da parte dell’Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello. “Un’attività di routine – ha dichiarato l’Assessore a margine delle visite – che considero importante e necessaria per monitorare lo stato di avanzamento dei numerosi interventi che stanno interessando gli istituti scolastici cittadini oggetto di ristrutturazione e messa in sicurezza. Relativamente alla scuola Catalfamo si è appurata la prosecuzione dei lavori consegnati lo scorso 23 marzo, per i quali si prevede una durata di circa di 120 giorni naturali e consecutivi. Le parti interessate, ovvero la mensa e la palestra, che erano degradate in quanto totalmente abbandonate, sono in procinto di essere riqualificate e riconvertite in spazi e servizi aggiuntivi, in linea con le nuove disposizioni ministeriali dovute al Covid-19. In riferimento alla scuola Mazzini Gallo ho constatato come i lavori procedano, nonostante un piccolo ritardo dovuto al particolare pregio del fabbricato, che è oggetto di vincolo della Soprintendenza e per il quale risultano necessarie particolari lavorazioni, che la Ditta appaltante sta realizzando con grande cura. Posso ritenermi soddisfatto sul rispetto complessivo dei cronoprogrammi; si lavora nel pieno rispetto degli orientamenti dell’Amministrazione comunale, che ha impresso una svolta significativa al recupero del patrimonio edilizio scolastico, preziosa risorsa della città, che va salvaguardato e reso funzionale alle esigenze didattiche della comunità, soprattutto alla luce della concomitante emergenza sanitaria e delle ulteriori necessità che comporta”.