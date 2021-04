Messina: volatile aggrovigliato con del filo di nylon penzolante a testa in giù su un cavo della Telecom, salvato dai Vigili del Fuoco [FOTO]

11 Aprile 2021 23:10

Volatile si presentava aggrovigliato con del filo di nylon tutto attorno alle zampette ed era penzolante e immobilizzato a testa in giù su un cavo della Telecom, salvato dai Vigili del Fuoco di Messina

Ieri sul tardo pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un salvataggio di una colomba. Il volatile si presentava aggrovigliato con del filo di nylon tutto attorno alle zampette ed era penzolante e immobilizzato a testa in giù su un cavo della Telecom. La squadra, arrivata sul posto con Autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, è riuscita a salvare la povera colomba, riuscendo a raggiungerla con l’utilizzo di due pezzi di scala italiana e a metterla in luogo sicuro. Subito dopo è stata liberata dal groviglio utilizzando delle forbicine. Una volta constatate le buone condizioni di salute del povero uccello, anche in presenza di una veterinaria giunta sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a dissetarlo con un po’ d’acqua dentro un tappo di bottiglia. Il volatile è stato portato in caserma fintanto che riuscirà a poter nuovamente riprendere il volo. In alto la FOTOGALLERY completa.