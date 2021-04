Arcidiocesi Messina: saltano le vaccinazioni in Chiesa nella giornata del Sabato Santo

2 Aprile 2021 15:58

Rimane in piedi l’accordo Regione-Cei per quanto riguarda la Diocesi di Patti, dove quindi i vaccini saranno inoculati come previsto

L’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela ha comunicato che non sarà somministrato il vaccino anti-Covid19 nella giornata del Sabato Santo e sarà necessario concordare altre date. Sabato 3 aprile, infatti, più di 400 parrocchie in Sicilia apriranno i loro oratori per ospitare i fedeli che desiderano ricevere la dose, ma questo non avverrà nella città siciliana dello Stretto. L’intenzione comunque è quella di istituire un servizio costante e non per un’attività occasionale, nel rispetto degli accordi presi con le autorità sanitarie. Infine, non salta l’accordo Regione-Cei per quanto riguarda la Diocesi di Patti, dove quindi i vaccini saranno inoculati.