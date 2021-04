Messina, “Rialziamo le saracinesche, rialziamoci in sicurezza”: domenica sit-in di Fratelli d’Italia a sostegno delle categorie produttive

10 Aprile 2021 12:03

“Rialziamo le saracinesche, rialziamoci in sicurezza”: domenica a Messina e in tutte le città della provincia Fratelli d’Italia farà un sit-in a sostegno delle categorie produttive

“Rialziamo le saracinesche, rialziamoci in sicurezza” è la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia di Messina, domani dalle 11 alle 12.30 in piazza Cairoli, nel rispetto della normativa volta a contenere il contagio da Covid-19. Un sit-in per manifestare ed esprimere solidarietà alle categorie economiche maggiormente colpite e penalizzate dalla pandemia ed abbandonate tanto dal governo Conte quanto dal governo Draghi che, senza soluzione di continuità, hanno promesso interventi mirati e risolutivi senza però rispettare la parola data agli italiani e lasciando al proprio destino troppi nostri connazionali. All’iniziativa sono state invitate le rappresentanze locali del commercio e dei comparti falcidiati dalle politiche dei governi Conte-Draghi. Saranno presenti Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea regionale siciliana, la deputata nazionale Ella Bucalo, il coordinatore della città metropolitana di Messina Pasquale Currò, il capogruppo al comune di Messina Libero Gioveni, oltre ai rappresentanti delle municipalità e Ciccio Rizzo, componente dell’ assemblea nazionale, e tutti gli iscritti al partito di Giorgia Meloni della Città Metropolitana e della Provincia di Messina, oltre ai militanti di Gioventù Nazionale. In ogni comune della provincia di Messina i circoli di Fratelli d’Italia organizzeranno un sit-in.