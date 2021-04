Messina: presentazione delle iniziative del Festival internazionale del libro Taobuk

8 Aprile 2021 10:22

Messina: presentazione delle iniziative della XI edizione del Festival internazionale del libro Taobuk per gli studenti UniMe

Si svolgerà venerdì 9 aprile alle ore 10.30, in diretta FB sulla pagina ufficiale dell’Ateneo, un webinar per la presentazione delle iniziative della XI edizione del Festival Internazionale del libro Taobuk per gli studenti UniMe. All’incontro interverranno il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Prorettore ai servizi agli studenti, prof.ssa Roberta Salomone, il prof. Francesco Pira, Delegato alla Comunicazione, il presidente Taobuk, dott.ssa Antonella Ferrara e il direttore esecutivo Taobuk, dott. Alfio Bonaccorso. L’incontro di venerdì ha lo scopo di presentare le attività di campus e stage che ogni anno si rivelano un efficace laboratorio per ragazzi con diversi background universitari ma con la medesima voglia di cimentarsi con un grande evento culturale internazionale. I partecipanti potranno svolgere attività di assistenza e guida a scrittori e giornalisti, assistere ed essere protagonisti di incontri con scrittori, giornalisti e attori. Il Festival provvederà alla copertura delle spese di ospitalità per gli studenti universitari che seguiranno gli eventi Taobuk. Una sinergia, quella tra l’Università e il Taormina International Book Festival, che ha permesso, già da molti anni, la partecipazione di studenti dell’Ateneo che si sono impegnati a stretto contatto con la direzione artistica e la segreteria organizzativa del Festival. L’XI edizione di Taobuk si svolgerà dal 17 al 21 giugno, nel corso di cinque intense giornate, sarà il contesto per riflettere sulla Metamorfosi come eterna trasformazione, attraverso le lenti della letteratura, delle scienze, della filosofia, dell’economia e delle arti visive. Per seguire l’evento su FB https://www.facebook.com/messinauniversity/.