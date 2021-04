Messina, 27enne polacca arrestata alla Stazione: era ricercata da due anni

3 Aprile 2021 13:19

L’ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nel febbraio del 2019

La Polizia Ferroviaria di Messina, nella serata di ieri, nel corso dei controlli ai viaggiatori predisposti in quella stazione centrale, ha arrestato una cittadina polacca di 27 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nel febbraio del 2019. La donna è stata fermata nell’atrio della biglietteria della stazione mentre attendeva di salire a bordo del primo treno utile per Catania dove avrebbe dovuto recarsi per motivi lavorativi.

Le verifiche in banca dati, effettuate dagli agenti della Polfer, hanno evidenziato che la ventisettenne doveva scontare una pena detentiva di 5 mesi e 28 giorni poiché condannata per i reati di rissa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi a Reggio Calabria nel 2016. Inoltre la giovane è stata anche denunciata perché inottemperante al divieto di ingresso sul territorio italiano emesso dal Questore di Catania e valido fino a settembre del 2022.