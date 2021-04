Messina: apprezzamento del Prefetto per l’operazione “Provinciale” che questa mattina ha portato all’arresto di 33 persone

9 Aprile 2021 17:11

Messina, operazione “Provinciale”: la nota del Prefetto Cosima Di Stani

Il Prefetto Cosima Di Stani esprime vivo apprezzamento per l’esito dell’operazione di polizia denominata “Provinciale”, condotta nelle prime ore del mattino da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sapientemente coordinato dal Procuratore della Repubblica, capo della DDA, dott. Maurizio De Lucia.

La brillante operazione, che ha portato all’adozione di ben 33 provvedimenti restrittivi, ha inferto un duro colpo alle famiglie mafiose imperanti nella Città di Messina con l’arresto di noti pregiudicati.

Risultati come questo rappresentano una risposta davvero importante alle istanze di sicurezza della Comunità e rafforzano il senso di fiducia nei confronti delle Istituzioni, della Magistratura e delle Forze di Polizia quotidianamente impegnate nell’attività di prevenzione e contrasto al crimine – ha dichiarato il Prefetto, che si è complimentato per la professionalità, la determinazione e la capacità operativa del personale impegnato nell’operazione, che ha dimostrato come la proficua collaborazione fra tutte le componenti della Squadra Stato costituisca il vero baluardo della lotta alla criminalità.