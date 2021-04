27 Aprile 2021 10:35

Oggi, martedì 27, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta straordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 97 dell’1/3/2021 avente ad oggetto variazione urgente al Bilancio di Previsione Finanziaria 2021-2023 – esercizio 2021 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL” e proposte di delibera relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.