Messina: messa in sicurezza delle gallerie Capo Pietra e Taormina

27 Aprile 2021 13:03

Si svolgeranno di notte i lavori annunciati per la messa in sicurezza delle gallerie Capo Pietra e Taormina dell’autostrada A18 Messina-Catania

Per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, si svolgeranno di notte i lavori annunciati per la messa in sicurezza delle gallerie Capo Pietra e Taormina dell’autostrada A18, Messina Catania. Gli interventi di manutenzione straordinaria, che eviteranno così la chiusura totale, si svolgeranno dalle ore 23.00 di mercoledì 28 alle ore 06.00 di giovedì 29. In quelle ore i veicoli in transito in direzione Messina bypasseranno la tratta interessata dai lavori uscendo allo svincolo di Taormina, per poi invocare la rampa in entrata e tornare sul percorso autostradale.