Messina, messa in sicurezza A18: proseguono senza sosta i lavori di pavimentazione

17 Aprile 2021 10:29

Prosegue senza interruzioni il rifacimento del manto stradale dell’autostrada A18 Messina Catania

Il progetto di rifacimento del manto stradale dell’autostrada A18 Messina Catania prosegue senza sosta, come programmato da Autostrade Siciliane. Conclusi i precedenti interventi di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra il km. 42,100 e il km. 43,247, dalle 20.00 di stasera sarà riaperta al traffico la carreggiata di monte (in direzione Catania).

I cantieri si sposteranno da martedì 20, sino al 30 aprile, tra il km. 47,812 e il km. 49,583 sempre della carreggiata di monte che verrà chiusa al transito, con conseguente dirottamento dei veicoli sulla corsia di valle (direzione Messina) dove vigerà il doppio senso di circolazione. Inoltre, dal 20 al 24 aprile, verrà anche ripavimentato lo svincolo in uscita di Fiumefreddo che pertanto rimarrà chiuso in quei giorni per chi viaggia in direzione Catania.