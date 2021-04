Messina: martedì seduta straordinaria e urgente di Consiglio comunale

2 Aprile 2021 10:42

Martedì 6, alle ore 18, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta straordinaria e urgente su richiesta di dodici Consiglieri. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno il seguente argomento: “Richiesta di audizione in Consiglio dell’Assessore comunale alle Finanze, Partecipate e Programmazione Economica, in ordine alla necessità rilevata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, giusta nota prot. 35006 dell’8/2/2021, di ottenere la trasmissione di chiarimenti ed informazioni su alcuni punti dei rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018, da effettuare entro 90 giorni”.