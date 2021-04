Messina in lutto, muore a 60 anni il commercialista Paolo Bitto: era presidente dell’istituto Albatros

19 Aprile 2021 12:28

Lutto quest’oggi nella città di Messina: è morto a 60 anni il commercialista Paolo Bitto, fatali le complicanze del Covid

Città di Messina in lutto quest’oggi per la morte di Paolo Bitto, morto a 60 anni a causa del Covid. Da tre settimane in ospedale, le complicazioni sempre maggiori col passare del tempo sono state fatali. Lascia la moglie e due figlie. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio al Duomo alle ore 16.

Commercialista, Paolo Bitto era presidente dell’istituto Albatros e fondatore dell’Associazione Capitale Messina. Docente di materie giuridiche ed economiche all’Istituto Jaci, ha anche lavorato per il Comune della città peloritana, in qualità di revisore dei conti, risultando personaggio attivo in politica. Nel 1994, infatti, si era avvicinato a Forza Italia, mentre nel 2018 si era candidato nella lista Peloro che supportava Dino Bramanti. Attivo anche nel settore sportivo, sia da praticante che da dirigente.