Messina: limitazione al transito sui sovrappassi dell’autostrada A20 a Terme Vigliatore

16 Aprile 2021 13:59

Messina: limitazione al transito e velocità a 30 kmh sui sovrappassi dell’autostrada A20 insistenti su alcune strade provinciali, nel comune di Terme Vigliatore

La IV Direzione “Servizi tecnici generali – Servizio Protezione Civile – Ufficio Interventi di Protezione Civile” della Città Metropolitana ha emesso tre ordinanze, con decorrenza dal 20/04/2021, di limitazione al transito, con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e limitazione di velocità a 30 km/h, sui sovrappassi dell’autostrada Messina-Palermo A20 insistenti su alcune strade provinciali.

Nel dettaglio:

– sulla SP. 92/bis di Maceo-Marchesana Marina al Km 0+650 nel comune di Terme Vigliatore

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi per i mezzi pesanti superiore a 3,5t:

– Per raggiungere la zona a Monte del sovrappasso, la SS. 113 mediante le strade comunali con cui si interseca.

– Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso. il Lungomare Marchesana Marina SP 91 con bivio SP92 bis.

– sulla SP. 91 di Marchesana Marina aI Km. 0+935 nel comune di Terme Vigliatore

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi per i mezzi pesanti superiore a 3,5t:

– Per raggiungere la zona a monte del sovrappasso, la SS 113 mediante le strade comunali con cui si interseca.

– Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso. il Lungomare Marchesana Marina SP 91/dir con

bivio SP91.

– sulla SP. 98 dell’Acquitta al Km 0+920 nel comune di Terme Vigliatore.

Si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi per i mezzi pesanti superiore a 3,5t:

– Per raggiungere la zona a monte del sovrappasso, la SS. 113 al Km. 55+280 bivio SP. 98 dell’Acquitta.

– Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso. la SP. 91 cii Marchesana Marina con bivio SP. 98 dell’Acquitta.