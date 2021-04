Messina, necessari lavori di manutenzione al Lungomare di Rodia: il Consigliere Biancuzzo scrive al Comune

16 Aprile 2021 11:05

Una richiesta all’assessore Minutoli per il ripristino e la sostituzione tubi mancanti e arrugginiti della ringhiera del lungomare di Rodia

Il Consigliere VI Circoscrizione del Comune di Messina, Mario Biancuzzo, ha rivolto una lettera all’Assessore della Manutenzione, il dott. Massimo Minutoli, per chiedere il ripristino e la sostituzione di tubi mancanti e arrugginiti della ringhiera del lungomare di Rodia. Il famoso tratto dell’antico borgo marinaro, situato nella periferia settentrionale della città siciliana dello Stretto, ha bisogno di alcuni lavori di manutenzione. “Ho accertato recandomi sui luoghi che il fronte mare di Rodia evidenzia un deterioramento importante della ringhiera che risulta fatiscente, arrugginita, rotta e mancante in alcuni tratti. Si fa presente, inoltre, che in un altro tratto ed esattamente dalla piazza direzione fiumara di Rodia, la ringhiera è mancante per circa 20 metri. Premesso ciò, si richiede un intervento di sostituzione dei tubi arrugginiti, l’installazione dei tubi mancanti rotti e logorati e la realizzazione di tutti i lavori necessari anche in riferimento al buon prospetto estetico di valorizzazione del belvedere della ridente località. Fiducioso ed in attesa di conoscere quali iniziative saranno intraprese invio distinti saluti”, si legge nella lettera del ragioniere Mario Biancuzzo.