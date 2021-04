Messina, l’Ars procede con la revoca di La Paglia da direttore generale dell’Asp: decisione finale nelle mani di Musumeci

20 Aprile 2021 22:16

A deciderà sarà adesso il presidente Musumeci che, dopo le dimissioni di Ruggero Razza, ha in mano la delega alla Sanità

“Si trasmette, con ogni effetto di notifica, il D.A. n.323 del 19 aprile 2021 di proroga della sospensione del dott. Paolo La Paglia dall’incarico di direttore generale dell’Asp di Messina per ulteriori trenta giorni a decorrere dal 20 aprile”. E’ quanto si legge in un documento ufficiale dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana a firma dell’Ing. Mario La Rocca. Nella giornata di oggi i deputati della Commissione Sanità hanno optato per l’astensione di massa sulla proposta di revoca dell’incarico del dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale. L’unico voto favorevole è stato espresso da Pino Galluzzo, ha dato il via libera all’approvazione dell’atto di indirizzo dell’Aula. A decidere adesso sarà il presidente Nello Musumeci che, dopo le dimissioni di Ruggero Razza, ha in mano la delega alla Sanità.