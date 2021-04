Messina, l’appello del Papardo: “donare il sangue è un atto di responsabilità”

16 Aprile 2021 09:06

Centro Trasfusionale A.O. Papardo di Messina: “donare il sangue è un atto di responsabilità”

Il Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo di Messina rivolge un nuovo appello nella consueta rubrica informativa, rivolto ai donatori. Ormai da diversi mesi il Centro di Medicina Trasfusionale deve confrontarsi con una carenza di sangue molto più marcata del solito, a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenze sulle donazioni. Questa situazione di continua emergenza senza precedenti comunque non ha mai fatto perdere di vista l’applicazione delle norme per garantire la sicurezza di donatori e pazienti, sin dalle prime valutazioni fisico-morali dell’idoneità degli aspiranti donatori. La donazione di sangue ed emocomponenti è sempre più un indispensabile supporto per la sopravvivenza di moltissimi pazienti Covid e non. Il donatore responsabile è l’unico che può garantire questa possibilità. Ancora più motivata è la gratitudine verso coloro che con grande civiltà, maturità e umanità continuano ad avvicinarsi alla donazione nel rispetto delle norme, spingendo lo staff del centro trasfusionale ad offrire sempre il miglior servizio possibile per la sicurezza di tutti. Perché la donazione sia un inno alla vita e alla gioia, da celebrare ogni giorno, insieme. Da Lunedì a Sabato ore 8,00-11,30 – Martedì 14,30-17,00