Messina: la prof.ssa Serranò nominata componente della Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria

13 Aprile 2021 12:11

Messina: la prof.ssa Maria Vittoria Serranò, docente delll’Ateneo peloritano, è stata nominata componente della Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e della Ministra della Giustizia

La prof.ssa Maria Vittoria Serranò, docente delll’Ateneo peloritano, è stata nominata componente della Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e della Ministra della Giustizia. La commissione avrà il compito di analizzare e formulare proposte di intervento, per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi. La giustizia tributaria rientra nelle competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Ministero della Giustizia è coinvolto sul fronte del ricorso in Cassazione, dove il contenzioso tributario rappresenta una delle componenti principali dell’arretrato accumulato (50.000 i ricorsi pendenti stimati a fine 2020, con una percentuale di riforma delle decisioni di appello del 45%). La commissione interministeriale sarà presieduta da Giacinto della Cananea, docente di diritto amministrativo presso l’Università Bocconi di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Vicepresidente, Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze presso il Mef. Sedici in totale i componenti (Massimo Guido Antonini, Pietro Bracco, Clelia Buccico, Margherita Cardona Albini, Gianni De Bellis, Andrea Giovanardi, Enrico Manzon, Sebastiano Maurizio Messina, Domenico Pellegrini, Ernesto Maria Ruffini, Livia Salvini, Maria Vittoria Serranò, Luca Varrone, Glauco Zaccardi). La Commissione entro il 30 giugno 2021, presenterà ai Ministri una relazione sull’esito dei lavori svolti e le proposte di intervento formulate. Una riforma strutturale della giustizia tributaria rientra tra le priorità d’azione indicate dal Governo ed è coerente con le indicazioni dell’Unione europea.