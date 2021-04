Messina: nuove iniziative per la riqualificazione della Zona Falcata, sabato la presentazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

14 Aprile 2021 12:03

Messina: su nuove iniziative per la riqualificazione della Zona Falcata è convocata sabato 17 aprile alle ore 10.30 una conferenza stampa dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Su nuove iniziative per la riqualificazione della Zona Falcata di Messina è convocata sabato 17 aprile alle ore 10.30 una conferenza stampa dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. L’incontro si svolgerà nella Sala Riunioni della sede di Messina dell’AdSP dello Stretto, in Corso Vittorio Emanuele II n. 27. Partecipano il Presidente dell’Autorità Ing.Mario Paolo Mega, il Presidente e Amministratore delegato di Sogesid SpA Ing. Carmelo Gallo. Presenzia il Sottosegretario di Stato Sen. Barbara Floridia. L’iniziativa potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook dell’AdSP dello Stretto: https://www.facebook.com/adspstretto.