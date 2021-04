20 Aprile 2021 14:36

Messina: incontro istituzionale presso l’Asilo Lupetto Vittorio, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, del Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante dell’Aosta, dei vertici dell’Esercito di stanza a Messina, dell’Assessore alle Forze Armate Salvatore Mondello, della Messina Social City rappresentata dalla Presidente Valeria Asquini e dalla Consigliera Simona Romano

Si è svolto stamani un incontro istituzionale presso l’Asilo Lupetto Vittorio, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, del Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante dell’Aosta, dei vertici dell’Esercito di stanza a Messina, dell’Assessore alle Forze Armate Salvatore Mondello, della Messina Social City rappresentata dalla Presidente Valeria Asquini e dalla Consigliera Simona Romano. E’ stata l’occasione per rinnovare lo spirito di sinergia che anima i rapporti tra l’Esercito Italiano e il Comune di Messina, oltre che per illustrare le attività virtuose che sono state rese possibili a seguito della realizzazione dell’asilo, gestito in partnership. “Ho accolto con estrema soddisfazione questo incontro – ha sottolineato l’Assessore Mondello – che sottolinea la vicinanza e la collaborazione con le Forze Armate, perfettamente e virtuosamente integrate nelle attività della città. E’ stato un importante momento di confronto, sia per constatare le numerose attività svolte che per pianificare e condividere le strategie del prossimo futuro, sempre nell’ottica della massima collaborazione e del supporto interistituzionale”.