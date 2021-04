Messina, inaugurazione della collettiva d’arte intitolata “Primavera d’arte”

5 Aprile 2021 18:22

Si inaugura il 6 aprile alle ore 18 presso la galleria Arte Cavour, Corso Cavour 119 a Messina, la collettiva d’arte intitolata “Primavera d’arte”. La Galleria metterà in esposizione i lavori di artisti dell’ambito messinese per dare vitalità e slancio all’arte visiva a Messina. La collettiva nasce quindi per superare con ottimismo il periodo buio in cui stiamo vivendo e che ci auguriamo stia arrivando alla fine. Al momento una primavera dell’arte è una necessità fondamentale per far riprendere Messina, gli artisti e il mondo della cultura. Per dare totale libertà agli artisti è stata data tematica libera. Le tipologie di quadri spaziano dall’astratto al figurativo. Gli approfondimenti della tematica descritta, la presentazione e il testo del catalogo saranno a cura di Gigi Giacobbe. In esposizione i seguenti artisti: Mariella Bellantone, Vitaliya Bruy, Carmelo Cacciola, Andrea Calabrò, Gregorio Cesareo, Fabrizio Ciappina, Pino Coletta, Maurizio Gemelli, Giuseppe Geraci, Giacomo Lattene, Mimma Oteri, Giuseppe Pizzardi, Puccio, Rosa Rigano, Angelo Savasta, Togo (alias Enzo Migneco), Nino Vario. Il vernissage verrà trasmesso in diretta streaming sul canale facebook della galleria: https://www.facebook.com/ArteCavour . In ottemperanza al Dpcm correntemente in vigore e per la salvaguardia della salute si potrà accedere alla mostra in gruppi di 4 persone, muniti di mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro ciascuno. “Primavera d’arte” rimarrà aperta fino al 22 aprile. La mostra osserverà i seguenti orari di visita: da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00. Domenica dalle ore 10.00 alle 13.00. Sabato e domenica la visita sarà su prenotazione e solo se lo consente la disposizione Dpcm.