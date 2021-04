Messina: il 27 e il 28 aprile prove di carico sui viadotti Montagnareale e Rosmarino

26 Aprile 2021 22:10

Messina: il 27 e 28 aprile verranno eseguite nuove verifiche sul comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici dei viadotti Montagnareale e Rosmarino

Prosegue il programma di 50 di controlli e verifiche su 14 cavalcavia e viadotti, avviati sulla A18 e sulla A20 da Autostrade Siciliane. Dopo gli esiti positivi registrati sinora, che hanno escluso ogni pericolo di crollo per il Mazzarrà, il Tonnarazza, il Torregrotta e il Larderia, verranno eseguite nuove verifiche sul comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici dei viadotti Montagnareale e Rosmarino. Pertanto, per eseguire le prove di carico, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domani (martedì 27 aprile), sulla Messina Palermo sarà chiusa al transito la carreggiata di valle (in direzione Palermo) tra il km. 103,363 e il Km. 101,700 e verrà conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina). Invece, nella giornata di mercoledì 28 aprile rimarrà chiusa dalle ore 8.30 alle ore 20.00 la carreggiata di monte (in direzione Messina), tra il km. 69,3536 e il Km. 67,850 ,e il traffico verrà deviato nella carreggiata opposta dove vigerà il doppio senso di circolazione. Le prossime verifiche analizzeranno i comportamenti anche dei viadotti Niceto, Corriolo, Mela, Longano, Mazzata e Forno. Infine sarà la volta dei viadotti Calorende, Cardillo, San Michele e Bordonaro, che ricadono invece sulla tangenziale di Messina.