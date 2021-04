Messina, grave incidente a Marchesana: ferito estratto vivo dall’automobile [FOTO e DETTAGLI]

8 Aprile 2021 11:11

Messina: estratto vivo un ferito da una delle due auto coinvolte nel tamponamento

Ieri sera intorno alle ore 22:30 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti, con autopompa serbatoio e pick-up Ford Ranger con modulo attrezzato, per un incidente stradale in località Marchesana (Terme Vigliatore). La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta dal Distaccamento di Milazzo ha estratto un ferito da una delle due auto coinvolte nel tamponamento. L’infortunato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti contestualmente. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede. Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri.