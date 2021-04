Messina, Giovanni Caruso a StrettoWeb: “il Ponte sullo Stretto porterebbe numerosi benefici economici in Calabria e Sicilia” [INTERVISTA]

20 Aprile 2021 10:45

Messina, Giovanni Caruso a StrettoWeb: il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per Calabria e Sicilia. Ad oggi non c’è alternativa al sindaco De Luca

E’ consigliere comunale a Messina, è un giovane animato dalla voglia di spendersi per la propria città, Giovanni Caruso incarna la politica che, dal basso, e facendo gavetta, è riuscito ad essere eletto a Palazzo Zanca rappresentando le istanze dei cittadini. Ai nostri microfoni, Caruso, che di lavoro fa il piccolo commerciante, ha discusso di Ponte sullo Stretto, amministrazione De Luca, campagna vaccinale, prossime elezioni politiche.

Nell’opinione pubblica è ricominciata la discussione sul Ponte sullo Stretto, Lei cosa pensa?

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per la Calabria e la Sicilia. Con questa infrastruttura ci sarebbe finalmente la continuità territoriale tra le due sponde dello Stretto, nonchè l’Alta Velocità. Tra l’altro il cantiere porterebbe benefici economici importanti per un territorio estremamente depresso”.

Cosa pensa dell’amministrazione De Luca?

“L’amministrazione guidata da Cateno De Luca, ha sicuramente molti meriti da un punto di vista della gestione finanziaria abbattendo la massa debitoria che attanagliava le casse comunali. Hanno anche commesso numerosi errori come, ad esempio, la questione sbaraccamento. Gestione dell’epidemia? Sicuramente grandissima presenza mediateca da parte del sindaco che ha sicuramente aiutato anche se ha utilizzato il tutto per accrescere la propria popolarità”.

Come sta andando la campagna vaccinale in Sicilia ed a Messina?

“Sicuramente l’apertura a Messina di un secondo hub ha dato una grossa mano a velocizzare la campagna sulle vaccinazioni. Bisogna combattere la disinformazione che sta creando enormi danni e sicuramente le polemiche su Astrazeneca non aiutano. L’unica arma per sconfiggere il virus e tornare alla normalità sono i vaccini”.

Da qui a poco si inizierà a discutere sulle prossime elezioni, Lei cosa pensa?

“Il sindaco De Luca potrebbe essere anche riconfermato per un secondo mandato: bisogna ammettere che in 5 anni tante cose non si riescono a finalizzare quindi un “secondo tempo” potrebbe essere utile per concretizzare tanti progetti. Detto ciò, non sono assolutamente disponibile a candidarmi con lui. In questo momento non c’è un soggetto che abbia le caratteristiche per governare la città e nessuno dei vari partiti, movimenti ed associazioni sta costruendo un’alternativa chiara a De Luca”.