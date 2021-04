Messina, giochi per bambini a Santo Stefano Medio: sopralluogo dell’Assessore Minutoli

28 Aprile 2021 11:41

Sopralluogo oggi dell’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli a Santo Stefano Medio, dove la ditta Metalco ha ricevuto l’ordine di servizio di montare giochi per bambini all’interno di un’area nelle adiacenze della chiesa di Santo Stefano. “Recandomi sul posto – spiega l’Assessore Minutoli – ho verificato che lo stato dei luoghi non è in perfetta sicurezza, disponendo la sospensione dei lavori di montaggio dei giochi. Risulta infatti indispensabile prima di tutto provvedere alla messa in sicurezza dell’area e in tal senso ho incaricato i responsabili del Dipartimento Servizi Tecnici e l’esperto agronomo del Comune Saverio Tignino di contattare la Messina Servizi Bene Comune al fine di valutare congiuntamente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza indispensabili per poi procedere al montaggio dei giochi. Sarà concordato quindi un nuovo cronoprogramma in sostituzione di quello precedentemente predisposto”.