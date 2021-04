2 Aprile 2021 09:05

Messina: encomio all’attore messinese Nino Frassica, approvata dal Consiglio Comunale la mozione di Gioveni

Il Consiglio Comunale ha approvato ieri pomeriggio all’unanimità una mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni con la quale si conferisce un encomio all’attore messinese Nino Frassica “come segno di profonda gratitudine per aver portato in alto il nome della Città di Messina in ogni ambito o contesto nazionale, manifestandone da sempre con orgoglio e amore l’appartenenza”. “Si tratta di un riconoscimento dovuto ad un nostro concittadino che si è distinto nel campo del cinema, del teatro, della televisione e anche in ambito sociale – commenta soddisfatto il consigliere comunale – dimostrando elevate capacità artistiche e grandi doti per un nuovo genere di comicità basata su discorsi surreali, giochi di parole o frasi lapalissiane, ma ciò che mi ha spinto a presentare questa mozione in occasione del suo 70° compleanno è stato il fatto che nei suoilunghi anni di attività a livello nazionale e fino ad oggi ha sempre vantato la sua messinesità in ogni occasione, sia nelle seguitissime trasmissioni televisive nazionali, sia nelle sue famose serie tv, trovando sempre uno spunto per parlare della città di Messina, mostrandone tante volte anche i colori giallorossi o il logo della città, andandone fiero e orgoglioso. Sento di dover ringraziare tutti i colleghi e i gruppi consiliari per il voto favorevole unanime – conclude Gioveni – e, così come ho chiesto al Presidente Cardile, mi auguro che possiamo avere al più presto il nostro Nino Frassica in Aulaconsiliare per consegnare materialmente a lui, dopo quasi 40 anni di onorata carriera, questo riconoscimento che, attraverso il Consiglio Comunale, gli attribuisce una intera città”.