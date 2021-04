Messina, eliminazione del pedaggio di Ponte Gallo. Il Consigliere Biancuzzo scrive al Governo per chiedere l’esito dei lavori della Commissione

11 Aprile 2021 17:38

Il Rag. Mario Biancuzzo, Consigliere della sesta Circoscrizione del Comune di Messina, ha inviato una richiesta al Governo per avere informazioni utili all’esito dei lavori della Commissione riguardo l’eliminazione del pedaggio presso il casello di Ponte Gallo. Nel corso di una petizione infatti la cittadinanza aveva raccolto oltre 9mila firme e la documentazione era stata inoltrata poi all’Assemblea del Senato. Di seguito la lettera:

“Si fa seguito all’inoltro della petizione, (fascicolo documentale), inviata in data 17 luglio 2020 ed annunciata all’Assemblea del Senato nella seduta n. 248 del 5 agosto 2020 recante il numero 653 ed assegnata alla 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) per richiedere informazioni utili all’esito dei lavori della Commissione riguardo l’eliminazione del pedaggio ricadente nello stesso territorio. Pertanto si chiede di conoscere l’esito della programmazione da parte di codesta Commissione, al fine di riscontrare le legittime aspettative dei tanti sottoscrittori della petizione. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni intraprese.

Con i migliori saluti”.

Consigliere

Mario Biancuzzo