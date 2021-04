Messina, sopralluogo di D’Uva nella storica sede INPS: “Galleria da riqualificare e restituire ai cittadini”

18 Aprile 2021 12:57

Messina, Francesco D’Uva e Marcello Mastrojeni presso la storica Galleria: sito da riqualificare e consegnare ai cittadini

“Il trasferimento dei locali dell’INPS di Messina nella sede ove sorge la storica Galleria che si affaccia sul Duomo consentirà la riqualificazione di un’altra splendida area della città, oggi totalmente in degrado, riaprendola alla cittadinanza”. Così il PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva e che, ieri pomeriggio, ha effettuato un sopralluogo insieme al direttore dell’INPS di Messina Marcello Mastrojeni. “Come spiegato dal direttore, gli attuali uffici della direzione provinciale dell’INPS che si trovano in via Capra potranno presto essere trasferiti in via Argentieri. In questo modo si otterranno numerosi risultati. Da un lato, si libereranno dei locali per i quali la Corte d’Appello di Messina ha già confermato il proprio interesse; dall’altro, grazie ai fondi previsti nel Piano Triennale per i lavori di riadattamento di via Argentieri, si potrà ripristinare un immobile di prestigio nel cuore della città che, ad oggi, è tristemente in disuso. Altre storiche zone di Messina verranno riportate al loro antico splendore e restituite ai cittadini”.